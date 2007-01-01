В Калужской области мотоциклист вез на своем байке двух подростков и угодил в ДТП

Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября, Дзержинском районе.

В поселке Полотняный завод в 21:05 на улице Ленина на перекрестке столкнулись автомобиль «Киа Рио» и кроссовый мотоцикл.

Как сообщают очевидцы, на мотоцикле ехало трое человек. Сам водитель и двое подростков 12-13 лет.

В результате у водителя мотоцикла, по словам местных жителей, открытый перелом ноги, его увезла скорая помощь. Водитель автомашины не пострадал, а подростки отделались ушибами и испугом.