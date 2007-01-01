В Калужской области мотоциклист вез на своем байке двух подростков и угодил в ДТП
Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября, Дзержинском районе.
В поселке Полотняный завод в 21:05 на улице Ленина на перекрестке столкнулись автомобиль «Киа Рио» и кроссовый мотоцикл.
Как сообщают очевидцы, на мотоцикле ехало трое человек. Сам водитель и двое подростков 12-13 лет.
В результате у водителя мотоцикла, по словам местных жителей, открытый перелом ноги, его увезла скорая помощь. Водитель автомашины не пострадал, а подростки отделались ушибами и испугом.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
Афиша