В Калужской области в результате аварий погиб мотоциклист
Трагедия произошла на автодороге в поселке Резвань под Калугой.
Около пяти часов вечера воскресенья, 8 сентября, на улице Буровой столкнулись автомобиль «Опель» и мотоцикл «Хонда».
Как сообщают оперативные службы, 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель Мерива» допустила столкновение с мотоциклом.
Представители правоохранительных органов сообщают, что в результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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