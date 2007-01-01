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Происшествия

В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста

В воскресенье, 8 сентября, в Обнинске произошло ДТП в результате которого пострадал велосипедист.
16:43 сегодня
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На проспекте Ленина не поделили дорогу автомобиль «Джак» и велосипедист. Авария произошла в 13 часов 55 минут.

О состоянии велосипедиста не сообщается, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
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3 736
Н.Влюбчивый

И ведь правильно возмущаются граждане.

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23:02 07.09
2 1376
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В 17 ЛЕТ - В АРМИИ? Вот, что пишет Википедия: " с марта 1942 года — на фронтах войны".

...
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Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
20:24 07.09
3 736
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Жаль, так рано умер...

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Общество
Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
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Автор,возраст участников и что за команды??? КУЦАЯ ИНФА, СЛОВНО, УКРАЛ!

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Футбольный Кубок Алексея Парамонова стартовал в Калужской области
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"Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях." --------- А как вы хотели?

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В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
20:06 07.09
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Мой господин

Как все красиво, а на деле в районе кортов вонь стоит и какая то жижа постоянно стекает с пер Совхозный.

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18:42 07.09
1 1616
Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 07.09
4 2820
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2820
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
4 2820
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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