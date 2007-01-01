В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
В воскресенье, 8 сентября, в Обнинске произошло ДТП в результате которого пострадал велосипедист.
На проспекте Ленина не поделили дорогу автомобиль «Джак» и велосипедист. Авария произошла в 13 часов 55 минут.
О состоянии велосипедиста не сообщается, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.
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Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...
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