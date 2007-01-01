В Калужской области при пожаре пострадал человек

Нежилой дом загорелся в селе Жерелёво Куйбышевского района Калужской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 6 часов 46 минут воскресенья, 8 августа.

На место незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательной службы.

Спасти деревянное строение не удалось. Одноэтажное здание выгорело полностью.

По данным регионального МЧС в результате пожара есть пострадавший, о его состоянии не сообщается.

Причины пожара выясняет инспектор государственной противопожарной службы.