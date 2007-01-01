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В Калужской области при пожаре пострадал человек

Нежилой дом загорелся в селе Жерелёво Куйбышевского района Калужской области.
13:42 сегодня
0 216
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Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 6 часов 46 минут воскресенья, 8 августа.

На место незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательной службы.

Спасти деревянное строение не удалось. Одноэтажное здание выгорело полностью.

По данным регионального МЧС в результате пожара есть пострадавший, о его состоянии не сообщается.

Причины пожара выясняет инспектор государственной противопожарной службы.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
10:21 сегодня
3 699
Н.Влюбчивый

И ведь правильно возмущаются граждане.

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
23:02 07.09
2 1333
ajax

В 17 ЛЕТ - В АРМИИ? Вот, что пишет Википедия: " с марта 1942 года — на фронтах войны".

...
Общество
Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
20:24 07.09
3 699
ajax

Жаль, так рано умер...

...
Общество
Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
20:19 07.09
3 699
ajax

Автор,возраст участников и что за команды??? КУЦАЯ ИНФА, СЛОВНО, УКРАЛ!

...
Спорт
Футбольный Кубок Алексея Парамонова стартовал в Калужской области
20:13 07.09
1 444
ajax

"Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях." --------- А как вы хотели?

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
20:06 07.09
2 1333
Мой господин

Как все красиво, а на деле в районе кортов вонь стоит и какая то жижа постоянно стекает с пер Совхозный.

...
Общество
Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
18:42 07.09
1 1534
Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 07.09
4 2780
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2780
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
4 2780
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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