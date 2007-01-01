В Калужской области при пожаре пострадал человек
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 6 часов 46 минут воскресенья, 8 августа.
На место незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательной службы.
Спасти деревянное строение не удалось. Одноэтажное здание выгорело полностью.
По данным регионального МЧС в результате пожара есть пострадавший, о его состоянии не сообщается.
Причины пожара выясняет инспектор государственной противопожарной службы.
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...