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В Калужской области в авариях пострадало несколько человек

В субботу, 7 сентября, в двух районах Калужской области на автодорогах произошли ДТП с пострадавшими.
08:00 сегодня
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В Тарусе вечером 7 сентября, в 17.40 на улице К. Либкнехта «Шкода Октавиа» столкнулась с «Фольцвагеном Поло».

В результате ДТП авто загорелись. Подоспевшие расчеты пожарно-спасательного подразделения оперативно потушили автомобиль.

По сообщению регионального МЧС в результате столкновения есть пострадавший.

Днем в субботу в Малоярославецком районе мотоциклист неудачно совершил маневр на автодороге.

В 15 часов 05 минут в деревне Хрустали мотоциклист на «Ямахе» врезался в отбойник.

Судя по фото, предоставленном МЧС по Калужской области, мотоциклисты ехали колонной. Пострадавшему оказали помощь работники бригады скорой.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

И ведь правильно возмущаются граждане.

...
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23:02 07.09
2 1211
Артур

я что-то не пойму какие нахрен извенения ??? где штрафы для подрячика и включение его в чёрный список не добросовестных ??? все больше убеждаюсь в бессилии и бесполезности наших чинуш... Не може или не хотите работать уйдите .. Калуга за последние года стала полным отстоем по сравнению с соседями

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Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
20:46 07.09
1 757
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В 17 ЛЕТ - В АРМИИ? Вот, что пишет Википедия: " с марта 1942 года — на фронтах войны".

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Жаль, так рано умер...

...
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Школе в Калужской области присвоили имя Героя Советского Союза 
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Автор,возраст участников и что за команды??? КУЦАЯ ИНФА, СЛОВНО, УКРАЛ!

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"Идея постройки ворот вызвала недовольство калужан в соцсетях." --------- А как вы хотели?

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Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
20:06 07.09
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Мой господин

Как все красиво, а на деле в районе кортов вонь стоит и какая то жижа постоянно стекает с пер Совхозный.

...
Общество
Почему скандал с деревянными воротами сквера Волкова оказался дутым?
18:42 07.09
1 1297
Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

...
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В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 07.09
4 2657
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2657
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
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