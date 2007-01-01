В Калужской области в авариях пострадало несколько человек

В субботу, 7 сентября, в двух районах Калужской области на автодорогах произошли ДТП с пострадавшими.

В Тарусе вечером 7 сентября, в 17.40 на улице К. Либкнехта «Шкода Октавиа» столкнулась с «Фольцвагеном Поло».

В результате ДТП авто загорелись. Подоспевшие расчеты пожарно-спасательного подразделения оперативно потушили автомобиль.

По сообщению регионального МЧС в результате столкновения есть пострадавший.

Днем в субботу в Малоярославецком районе мотоциклист неудачно совершил маневр на автодороге.

В 15 часов 05 минут в деревне Хрустали мотоциклист на «Ямахе» врезался в отбойник.

Судя по фото, предоставленном МЧС по Калужской области, мотоциклисты ехали колонной. Пострадавшему оказали помощь работники бригады скорой.