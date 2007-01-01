В Калужской области в авариях пострадало несколько человек
В Тарусе вечером 7 сентября, в 17.40 на улице К. Либкнехта «Шкода Октавиа» столкнулась с «Фольцвагеном Поло».
В результате ДТП авто загорелись. Подоспевшие расчеты пожарно-спасательного подразделения оперативно потушили автомобиль.
По сообщению регионального МЧС в результате столкновения есть пострадавший.
Днем в субботу в Малоярославецком районе мотоциклист неудачно совершил маневр на автодороге.
В 15 часов 05 минут в деревне Хрустали мотоциклист на «Ямахе» врезался в отбойник.
Судя по фото, предоставленном МЧС по Калужской области, мотоциклисты ехали колонной. Пострадавшему оказали помощь работники бригады скорой.
я что-то не пойму какие нахрен извенения ??? где штрафы для подрячика и включение его в чёрный список не добросовестных ??? все больше убеждаюсь в бессилии и бесполезности наших чинуш... Не може или не хотите работать уйдите .. Калуга за последние года стала полным отстоем по сравнению с соседями...
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...