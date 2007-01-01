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Обломки беспилотника обнаружили в Калужской области

Они находились в лесу в Козельском районе, сообщил утром 7 сентября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 64
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Это был дрон самолетного типа.

На месте работают оперативные службы.

Губернатор призвал калужан в таких ситуациях не приближаться к обломкам. На них может быть взрывчатка.

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