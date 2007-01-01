Обломки беспилотника обнаружили в Калужской области
Они находились в лесу в Козельском районе, сообщил утром 7 сентября губернатор Владислав Шапша.
Это был дрон самолетного типа.
На месте работают оперативные службы.
Губернатор призвал калужан в таких ситуациях не приближаться к обломкам. На них может быть взрывчатка.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Зеленая планета
Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?...
Афиша