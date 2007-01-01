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Главная Новости Происшествия Баня сгорела в Козельске
Происшествия

Баня сгорела в Козельске

Пожар произошел примерно в 18:00 в пятницу, 6 сентября.
Дмитрий Ивьев
18:58 06.09
0 169
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил деревянную постройку на улице Карла Маркса.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
3 1282
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
3 1282
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 06.09
1 2460
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

...
Происшествия
29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
16:39 06.09
2 730
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
16:33 06.09
3 1586
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
Происшествия
Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
15:37 06.09
2 1691
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 06.09
3 1282
andrey3559

Где установили?

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 06.09
2 816
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 06.09
2 816
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

...
Благоустройство
В Калуге собираются установить деревянную входную группу в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
13:14 06.09
6 1120
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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