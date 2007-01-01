Медведицу насмерть сбили в Калужской области

Животное выбежало на дорогу на трассе А130 в Мосальском районе утром в пятницу, 6 сентября.

Водитель машины не пострадал.

- Убедительная просьба ко всем водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, - прокомментировали ситуацию в «Калугаоблохоте». - Автомобиль - это средство повышенной опасности. Животные при выходе на автодорогу могут вести себя совершено не предсказуемо. Берегите себя, своих близких. пассажиров и, конечно, наш животный мир.

В последние месяцы медведей стали чаще встречать в нашем регионе.