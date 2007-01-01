Медведицу насмерть сбили в Калужской области
Животное выбежало на дорогу на трассе А130 в Мосальском районе утром в пятницу, 6 сентября.
Водитель машины не пострадал.
- Убедительная просьба ко всем водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, - прокомментировали ситуацию в «Калугаоблохоте». - Автомобиль - это средство повышенной опасности. Животные при выходе на автодорогу могут вести себя совершено не предсказуемо. Берегите себя, своих близких. пассажиров и, конечно, наш животный мир.
В последние месяцы медведей стали чаще встречать в нашем регионе.
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