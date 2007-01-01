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Происшествия

Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

Они пролежали в лесу у поселка Боев Хвастовичского района со времен Великой Отечественной войны.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
0 309
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В схроне находились минометная мина, два артиллерийских снаряда, пять гранат и три запала.

Боеприпасы обезвредили, рассказали в МЧС.

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Лента комментариев
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Опять не троллейбусы.

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Ну, что сказать? Для культурного наследия этот дом после "реставрации" уже ничего не несет. Теперь можно снести и воткнуть на этом месте "свечку", тем более что в притык "свечка" уже есть (на втором фото чуть видна).

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elisei

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