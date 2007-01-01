309 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Они пролежали в лесу у поселка Боев Хвастовичского района со времен Великой Отечественной войны.

Дмитрий Ивьев 309 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники