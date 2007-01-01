Велосипедиста насмерть сбили в Калуге

Авария произошла на обходе города недалеко от Грабцево в ночь на пятницу, 6 сентября, рассказали в МЧС.

По нашим данным, велосипедиста сбил 65-летний водитель «Киа».

Личность погибшего и точные обстоятельства происшествия устанавливаются.