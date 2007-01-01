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Происшествия

91-летнюю женщину ищут в Калужской области

Елена Степанова ушла с дачи в СНТ Астра Наро-Фоминского района Московской области 4 сентября и не вернулась.
Дмитрий Ивьев
08:26 сегодня
0 301
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Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» в пятницу сообщили, что пенсионерка может находиться в нашем регионе.

Рост женщины – 150 сантиметров. На ней были темно-синяя кофта, серые бриджи с рисунком, голубые кеды и голубая панама. С собой пенсионерка несла рюкзак и сумку.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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