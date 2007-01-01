В Калуге ночью автомобиль сбил велосипедиста

Авария произошла на 27 километре обхода Калуги в начале первого ночи 6 сентября.

Белая «Киа» врезалась в велосипедиста. По сообщению регионального МЧС, есть пострадавший. На место выезжала бригада скорой медицинской помощи.

Два дня назад, в среду, 4 сентября, неподалеку от места нынешней аварии, на 39 километре Южного обхода «Рено» столкнулась с «Газелью».

В результате той аварии тоже были пострадавшие.