В Калуге ночью автомобиль сбил велосипедиста
Авария произошла на 27 километре обхода Калуги в начале первого ночи 6 сентября.
Белая «Киа» врезалась в велосипедиста. По сообщению регионального МЧС, есть пострадавший. На место выезжала бригада скорой медицинской помощи.
Два дня назад, в среду, 4 сентября, неподалеку от места нынешней аварии, на 39 километре Южного обхода «Рено» столкнулась с «Газелью».
В результате той аварии тоже были пострадавшие.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша