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Происшествия

В Калуге нашли минометную мину

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен в Крутицах, рассказали 5 сентября в МЧС.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
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Снаряд мог находиться там около 80 лет.

Спасатели обезвредили опасную находку.

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