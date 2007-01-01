Выстрелы слышали в центре Калуги
В ночь на четверг, 5 сентября, на территории лицея №9 на улице Кутузова проходили съемки фильма.
Там звучали холостые выстрелы. Накануне поздно вечером об этом предупреждала городская управа.
Также из-за съемок кино в четверг перекроют улицу Декабристов. Движение там возобновится только в 4 утра пятницы.
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....