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Выстрелы слышали в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
08:58 сегодня
0 1453
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В ночь на четверг, 5 сентября, на территории лицея №9 на улице Кутузова проходили съемки фильма.

Там звучали холостые выстрелы. Накануне поздно вечером об этом предупреждала городская управа.

Также из-за съемок кино в четверг перекроют улицу Декабристов. Движение там возобновится только в 4 утра пятницы.

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