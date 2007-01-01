Выстрелы слышали в центре Калуги

В ночь на четверг, 5 сентября, на территории лицея №9 на улице Кутузова проходили съемки фильма.

Там звучали холостые выстрелы. Накануне поздно вечером об этом предупреждала городская управа.

Также из-за съемок кино в четверг перекроют улицу Декабристов. Движение там возобновится только в 4 утра пятницы.