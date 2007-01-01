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Пьяный водитель устроил аварию, пострадала 15-летняя девочка

Суд вынес приговор 27-летнему жителю Козельского района, сообщили 4 сентября в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
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В ноябре прошлого года он за рулем «Лады Приора» ехал в нетрезвом виде по дороге Козельск – Кудринская и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

Тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.

При этом водитель не стал вызывать полицию и скорую помощь, отправил пострадавшую на такси домой, а потом нанял трактор, чтобы вытащить машину.

Виновника приговорили к трем годам принудительных работ. За руль ему нельзя садиться также в течение трех лет. Девушке он должен выплатить 270 тысяч рублей.

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Лента комментариев
Meshootka

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ILR

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ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

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Tomer Savoia

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VGA

как же они бесят

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