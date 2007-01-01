Пьяный водитель устроил аварию, пострадала 15-летняя девочка
Суд вынес приговор 27-летнему жителю Козельского района, сообщили 4 сентября в прокуратуре Калужской области.
В ноябре прошлого года он за рулем «Лады Приора» ехал в нетрезвом виде по дороге Козельск – Кудринская и вылетел в кювет, где машина перевернулась.
Тяжелые травмы получила 15-летняя пассажирка.
При этом водитель не стал вызывать полицию и скорую помощь, отправил пострадавшую на такси домой, а потом нанял трактор, чтобы вытащить машину.
Виновника приговорили к трем годам принудительных работ. За руль ему нельзя садиться также в течение трех лет. Девушке он должен выплатить 270 тысяч рублей.
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