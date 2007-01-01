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Происшествия

Пешехода сбили в Калуге на Московской

Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
0 403
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Авария произошла около 23:30 во вторник, 3 сентября, сообщили в МЧС.

Информация о состоянии пострадавшего калужанина уточняется.

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Лента комментариев
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