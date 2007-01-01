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Происшествия

Сено сгорело в калужской деревне

Пожар в Петрово Ферзиковского района произошел около 15:00 во вторник, 3 сентября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:34 сегодня
0 371
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь полностью уничтожил запасы.

Был ли это поджог, пока не сообщается. Никто из людей не пострадал.

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Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
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10:03 сегодня
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А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

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ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

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06:19 сегодня
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dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

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Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5588
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
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ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

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Tomer Savoia

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VGA

как же они бесят

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Геннадич

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

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16:13 03.09
2 970
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