371 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Сено сгорело в калужской деревне

Дмитрий Ивьев

Пожар в Петрово Ферзиковского района произошел около 15:00 во вторник, 3 сентября, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 371 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники