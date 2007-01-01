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Происшествия

Велосипедиста сбили в Калужской области

Авария произошла днем 3 сентября в селе Букань Людиновского района, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:53 сегодня
0 243
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Велосипедист столкнулся с «Нивой». После этого машина оказалась в кювете.

Информация о состоянии пострадавшего человека уточняется.

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Лента комментариев
Meshootka

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ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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Tomer Savoia

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как же они бесят

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