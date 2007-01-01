+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Сарай сгорел в Бабынинском районе
Происшествия

Сарай сгорел в Бабынинском районе

Пожар в деревне Куракино произошел около 12:00 во вторник, 3 сентября.
Дмитрий Ивьев
14:03 сегодня
0 205
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в МЧС, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 сегодня
2 794
harier

Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
15:13 сегодня
2 4002
VGA

К 1 апреля доделают?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
12:59 сегодня
2 4002
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 1282
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 523
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 1282
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 1282
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
11:59 сегодня
1 1094
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
Общество
3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:58 сегодня
3 7866
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkVsQUluSUlYMDRkTUQrclJsVWQ5bWc9PSIsInZhbHVlIjoiaHFqSGhqdHpCc1JuL3NjMiswTi81TkFGc1QwQytSTHdZWW9DZkR4NXJHZGM1WXpLYVlVM1pDUlA4eFhWRXRUWm1TeWRHeFNEQkNxM3RxaFBHQ20xY3lHRDlQaSs5Ykp4YlY0RldMREQ3aUsrTzdUZ3dYUUV5TmtWN2NDbGltb2dtT2FEUnA4My9xVk4yRGdBVjYyWjYxeE9JalpkNVV0NWNTN2x6YzhUdmZLbkN0UXJPY3d6UUMyNGRCRGwrSjlqSzJQbUJnclNMZmR2MVdDZ3k3WDJzU25kck81UEpuMTV2anFYMnVmMnJpRSszRTZRQkN4dE9Wekc5ekFFL2t0dEpoRUwzc05zUjdBcVVBdndLSkVjS1oydE1YbXZDTCtIRGU3WVpvS3F6dC96bzA0ck5OTk5CNndlUXRYK2lGSkFJc016REJWcTFZN1RsOFdaSmw3TnhXSFJJZGRCQ3NNcEhaRlVvdVZhL2d0RnZvbGR1OWw4UitSdGl5aEpiZGxNeWVFVVRvWGRadHFUNnM2Y2h0Y3BWYzdiVkxPR1dzbFRyQnMwdmFhWmVsc2pYUmJ5UmVGWHpER3hwcmZkTW5KQ2FuOGVJY0wweUc1TEF0R0ZSVnkwSWd5RWxLVVFCWEVGT2s0SGprS0NqcnkwY2ZVVG5HQ1A2dGVPZnhhQVNCeUdwVTJEUkZqR2dvZkUrMnpoeDAyazFkRy8wR1pzbEZObkN6RmJjV3dpdVRydWZxVnNob2R1Um5uUjRUcnFTc1NuQ0kxVU9aWFNBWXp4Z2lqaUtwdjJ2U3VBTW5LZDdsbGZ1RGdKU1BqZlZTeHF5bC84d29uUkU2T0MzZVk3bHlyMiIsIm1hYyI6IjJjZGU5YjM5ZWFiMTQzYTU4MWNiOGQwZjM5Y2I3NzA5NTNmNThmN2UzZTY2ZGVhY2FmZWU1Njc3OTVhZGU2N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik95SmJoMlpRWFNBNEJuZ25jSWZHT2c9PSIsInZhbHVlIjoieUgxbDM4Y21YUEhPVkc3Y0dvV2g5QVNON1hSdjlKaEkzK0oxaGxmZE44RmlxSGs5aXR5VVhCcDU1c0UxOEV4ZXMrZXNvSWhIS0ZIN1BTdUprcUNWZ2hyQWx2NHlrVFhNaVIvbFg2OEoxS2lHRFUybVFwdFpoKzR5eGRHemFNTmo4T2JhNXRHK3FpeklXREtMLzc1TW05N2JCYkV3VEErTllENUMvRzYyU1VrVU5zZTluZ1g3bXd5THk4VmdWU1ZqU3BWd1YwbXlkTlNvbk5JTHYyOWhaV3ZxZjAxNVN2SnpLeEk0S1hZQkxaSklzZDZuMUtIaHpHRTZnTXpIL1p5NTVGYU5QWkdwYnJxQW1Wa29xQ05JaEVjT29vTmRidS9CZm9qNjN0U2tkalBwYStYaUNQVlpxbnFuY1I4dkNMK2UrbUdtQ1IyK3pnMUk5ZUw0dG5xT3Q4S29CMXNGaFIwNGprK3lWNGhxbWhOMHBPSlh4aVhRL2pVWnQwZmFVS3diR05iNjE1UDF1Mm5NMmNtdzdtTis3aC9MekhOcW1DN1JtZU1CUXlXNmx3K1hoS3RQMFkxSlRtYlZkT3ZzMVJNUCIsIm1hYyI6IjQ4MjQzZDNjZGYzYWFmNTZhYjJhZjE1YWU4MjQxZjJjNjRkYjQxMWJlODRjMTc1OGFiZGQ0ODY3YTQ1MzBlM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+