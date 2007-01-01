Пожар произошел в Козельском районе

Около 6 утра во вторник, 3 сентября, загорелись хозяйственные постройки в деревне Сенино-Первое.

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате происшествия на улице Центральной никто из людей не пострадал.

Причины пожара сейчас устанавливаются.