12-летнему мальчику выплатили 150 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры

Инцидент произошел в Козельском районе, сообщили 3 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.

Ученик делал кувырок вперед и уперся головой в мат. В результате он получил компрессионный перелом двух грудных позвонков.

Ребенка госпитализировали на две недели в Калугу, а потом он вынужден был полгода находиться на домашнем обучении.

Деньги решением суда взыскали со школы.