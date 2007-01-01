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Главная Новости Происшествия 12-летнему мальчику выплатили 150 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
Происшествия

12-летнему мальчику выплатили 150 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры

Инцидент произошел в Козельском районе, сообщили 3 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
11:45 сегодня
0 272
Фото из архива.
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Ученик делал кувырок вперед и уперся головой в мат. В результате он получил компрессионный перелом двух грудных позвонков.

Ребенка госпитализировали на две недели в Калугу, а потом он вынужден был полгода находиться на домашнем обучении.

Деньги решением суда взыскали со школы.

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Лента комментариев
VGA

К 1 апреля доделают?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
12:59 сегодня
1 1088
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 367
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 267
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 367
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 367
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 267
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
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В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
11:59 сегодня
1 838
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
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3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:58 сегодня
3 7744
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:05 сегодня
3 7744
нико

что ты несешь?

...
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09:06 сегодня
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