12-летнему мальчику выплатили 150 тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
Инцидент произошел в Козельском районе, сообщили 3 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.
Ученик делал кувырок вперед и уперся головой в мат. В результате он получил компрессионный перелом двух грудных позвонков.
Ребенка госпитализировали на две недели в Калугу, а потом он вынужден был полгода находиться на домашнем обучении.
Деньги решением суда взыскали со школы.
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