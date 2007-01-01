Калужан призвали не приближаться к обломкам беспилотников
Как мы уже рассказывали, очередной боевой дрон сбили над нашим регионом в ночь на вторник, 3 сентября.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на месте происшествия работает оперативная группа.
Он призвал калужан не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.
- На них может быть взрывчатка, - подчеркнул глава региона.
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