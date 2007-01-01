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Калужан призвали не приближаться к обломкам беспилотников

Дмитрий Ивьев
08:22 сегодня
0 1358
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Как мы уже рассказывали, очередной боевой дрон сбили над нашим регионом в ночь на вторник, 3 сентября.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на месте происшествия работает оперативная группа.

Он призвал калужан не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

- На них может быть взрывчатка, - подчеркнул глава региона.

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Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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12:38 сегодня
2 267
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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RudeBoy

Зажрался народ.

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RudeBoy

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mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

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Калужские школьные автобусы для детей.🤪

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нико

что ты несешь?

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