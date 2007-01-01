Калужан призвали не приближаться к обломкам беспилотников

Как мы уже рассказывали, очередной боевой дрон сбили над нашим регионом в ночь на вторник, 3 сентября.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на месте происшествия работает оперативная группа.

Он призвал калужан не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

- На них может быть взрывчатка, - подчеркнул глава региона.