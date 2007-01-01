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Происшествия

При пожаре в Калужской области пострадали животные

Софья Фирсова
15:22 сегодня
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О возгорании рассказал наш читатель.

- Вчера в районе 20:00 в деревне Копаново начался сильный пожар, сгорели собаки и свиньи. Все люди целы, - сообщил мужчина.

Причины происшествия уточняются.

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