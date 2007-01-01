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Происшествия

В Калужской области водитель пошел под суд за смерть велосипедиста

В понедельник, 2 сентября, калужская полиция рассказала о завершении расследования по делу об аварии, в которой погиб человек.
10:44 сегодня
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Под суд пойдет водитель автомобиля «Опель», который нарушил ряд правил дорожного движения из-за чего выехал на обочину, сбил ехавшего по ней велосипедиста, а затем еще и врезался в автомобиль «Сузуки». Велосипедист погиб.

Экспертиза показала, что автомобиль был исправен, а причиной трагедии стало пренебрежение как внешними условиями в виде сумерек, так и правилами дорожного движения.

Виновник аварии превысил скорость.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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