+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области столкнулись три автомобиля
Происшествия

В Калужской области столкнулись три автомобиля

Сообщение о ДТП в Жиздринском районе поступило в 13 часов 43 минуты
Михаил Тырин
17:12 сегодня
0 379
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

 

На автодороге М-3 "Украина" столкнулись "Лада Калина", фура "Мерседес" и автомобиль "Рено".

Есть пострадавший.

На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

Новости по тегу
происшесвие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Городская Диспетчерская общественного транспорта от калужских бездельников.

...
Общее
Проезд 35 рублей.
14:28 сегодня
7 9858
Alexandr Seva

Обожаю язык чиновников. Ответить на вопрос не отвечая. Так какая сумма то гражданин Денисов? Я такую певицу в принципе не слышал. Кто ее выбирал? И думаю как раз таки в районе "двушки" она получила, потому как для них это обычные деньги как для нас 30к рублей

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
13:20 сегодня
4 8621
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Сколько полезных, и столь необходимых сейчас вещей, можно было бы отправить на фронт, вместо этого балагана, и никому не нужных плясок, в который вбухали миллионы.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
13:14 сегодня
4 8621
Kapustochka

Хорошие были мероприятия. Особенно классно сделали фестиваль около гостиных рядов, который на несколько дней.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
12:51 сегодня
4 8621
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Происшествия
Боевой дрон зацепился за вышку сотовой связи в Калужской области
12:36 сегодня
1 1274
Потрачено

"Честно говоря, мы рады, что результаты нашего опроса в телеграм-канале разошлись с тем, что мы увидели на улицах любимого города" . А что Вы такого увидели, даже по фото видно, что фотограф старался подобрать ракурс, чтобы в него попало побольше людей, что совсем не удалось сделать. Сколько в Калуге, около 400000 человек живёт, на фотографиях особенно около Театра жалкая толпа тех, кому весело, когда его область обстреливают, а совсем рядом захвачена врагом.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
11:59 сегодня
4 8621
andrey3559

Еще турынинский въезд раширить.

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую
20:47 31.08
2 2251
VGA

2023 года, если кто не помнит, когда надо было все сделать.

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Синим мостам
19:06 31.08
2 1471
Pro Fun

это юмор такой?

...
Происшествия
В Калужской области белый «Рено Логан» решил притормозить в дерево
18:52 31.08
2 1031
elisei

И закрыть на год Тарутинскую?

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую
18:36 31.08
2 2251
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Iis4NVQ4ZVlYOXpHdU9DTVRZN2hRSWc9PSIsInZhbHVlIjoiZkdmSjFtNEduQXZpL1VlN1FMcUJiRHdUQ0RNYysxZ2Y4TzQzc3Uwa1BQZ3UybURvdXVnNVVTTndkS0crU1R3VktrQWs4Wlo2RTdabWpYdEZnK2FXOWU1Qlk3c0ZQMnFEZ1hjMVpkb2NmUG5lMlN4MFBSbXRmTmhreXRtVVhBRUdyaXRwWXF6N2NkVFlVbHYwZW56K2hxVHBmckg0ejNCUFBFVDFtRnBVQ1pncWxPMjQ1L1R0dDFlV2kzdWpWSmdmeHVEdkd6UUhXL0loWjcwUzgyb284cTdSNy80dHFXa2J6YXYyVVpaL0xKNUFWSHN0OWlldmFpcjhwQmRUMXB0VytlYUI2eXlzZVB1eEUyVzdsNTRoNU9lQXpBVXNKMUpwZFloVFk4QnRsN3Z4dndQakpYZjhzOXQwTlFmWUMvWFJFcmx5TEJrb3oxWkNiSjRIMW9DSXNLcC9HQzkxdGwvWUsySFp6b1NORnpUYlg2V01oOXNsNzhWRWZIL0hOUXd4SjNvcDFWaGU1QWp6R0xpZHdxVll0em41ZkdGT2tnZmpCY0ZPR2czTUdBbGcvb3VzRXV1TEJmbnpaQ24yVDhPYnQ4TUQ5SjdWcXovM01JWEtNY00vRDlEcGZvVzdYL2JiZnlzblJQLzh5bUVKclVpeWtUTjBHYlpwTXYzeUd2a1V4UlZ5S0JHUzNWQzR1SWduU1c3MGFBT013VXBxVVplSDk5cEZMZ3JNT0NjQ3NCZms4bkc0OWJzNU5mS0V4RHZ2cVM0ZDVoZWQydklTM0g5WC90c2N1ekc2NCtMVDhnSjJyaDgrcmhINWpFSThFV0NTMFN4QmVpRmRyUitzdkNsaSIsIm1hYyI6ImU2YmYzODU3ZWFjMDMxMjZjMTRmMWM2MzUwMWYyZWZlYjFjZGQ3MmJiY2Y3NDQ3ODA4NGM2ODdlNzQ1ZDQ4OTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Inl0bzFva0Jkb05VaStOdXlTSkRQRkE9PSIsInZhbHVlIjoibW1obUhFS056Wm1HTHJ0aE5LaHZpSmpMRnZLYjFhZVJ5bEVZUzZyVlZueTJTWlh2dGxtMSs5bFlLN2pWS09aSTdQL1dCbzJiTEhIS2h1ZXBtdjk2Tm8waFVSMHRIeTd5RmZPTkFyZTRhRFhHZnprT3FHOUpZUUhwQ0VtaFE3UUF4R1M5Zzgyems2Qm9xV0UxU2lmcDhXR0xLWUYrRlAvQXJmNThaRVdJSkR3dEt3SHpOcXl1eWZMenlNLzRMekplV0V3Vk9hUGdyQjVJTTB2MFU2cDAyckVGb1VpQU5MRDVEdEpRTERWVEZ2OXA5dmdzUmVTTkpQcDJVajZsbzd6T3BiUVBOTWZpekZMN0h5K1dFVkhvSzhJSkwvSkRTUXNENXpkdzZPNVZoOG1vN3dNVnA3Y09OQ2tiWitnVy9jc2lWdi9nempTeVF5Qkl0cFM1MnJUVUJJYU50bFpTSWEranJrRGtncVRTRXZkaHhDVTE5MWlLcjA3bWZyQld3aFp4Q3Y1TXR1aVlIZGppY1JoNGdLdnk5WGtscTBPc0szaUtyTmNWdjJFWGExUlV1TWplQ0ZZSjRLZ1hDNGkxeXMwayIsIm1hYyI6ImVjMTQ2ODllMGQwY2VjODI2Y2M5M2NmNDA1YjNjYTdjNTJmMjFlOTgyNWQ4NmRmYzYzZTA0Njk4MmE2MTk1M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+