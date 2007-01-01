В Калужской области столкнулись три автомобиля
Сообщение о ДТП в Жиздринском районе поступило в 13 часов 43 минуты
На автодороге М-3 "Украина" столкнулись "Лада Калина", фура "Мерседес" и автомобиль "Рено".
Есть пострадавший.
На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.
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"Честно говоря, мы рады, что результаты нашего опроса в телеграм-канале разошлись с тем, что мы увидели на улицах любимого города" . А что Вы такого увидели, даже по фото видно, что фотограф старался подобрать ракурс, чтобы в него попало побольше людей, что совсем не удалось сделать. Сколько в Калуге, около 400000 человек живёт, на фотографиях особенно около Театра жалкая толпа тех, кому весело, когда его область обстреливают, а совсем рядом захвачена врагом....
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