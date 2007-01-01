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Происшествия

В Тарусе грузовик перевернулся и заблокировал вход в прокуратуру

Авария произошла днём 31 августа на перекрёстке улиц Ленина и Луначарского.
Дмитрий Ивьев
17:09 сегодня
0 109
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Подробности сообщили в администрации района: -

По предварительным данным водитель, двигаясь на грузовом автомобиле по улице Ленина, пренебрегая запрещающим знаком «Движение грузового транспорта запрещено», не справился с управлением и перевернулся. В результате водителя с травмами доставили в Тарусскую ЦРБ. К счастью, пострадавших больше нет. Заблокировано движение пешеходов и вход в прокуратуру района.

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Лента комментариев
Meshootka

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Что есть, то есть.

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Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

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Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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