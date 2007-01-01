В Тарусе грузовик перевернулся и заблокировал вход в прокуратуру

Авария произошла днём 31 августа на перекрёстке улиц Ленина и Луначарского.

Подробности сообщили в администрации района: -

По предварительным данным водитель, двигаясь на грузовом автомобиле по улице Ленина, пренебрегая запрещающим знаком «Движение грузового транспорта запрещено», не справился с управлением и перевернулся. В результате водителя с травмами доставили в Тарусскую ЦРБ. К счастью, пострадавших больше нет. Заблокировано движение пешеходов и вход в прокуратуру района.