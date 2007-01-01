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Происшествия

2971 патрон нашли в лесу в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18:00 30.08
0 137
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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны находились рядом с деревней Глинная Ульяновского района, сообщили в МЧС.

Там же находились 10 килограммов тротила и 15 гранат.

Спасатели обезвредили опасные предметы.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

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В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 831
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
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19:24 30.08
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kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

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Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

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15:11 30.08
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Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
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ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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1 712
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
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13:46 30.08
6 2141
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
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13:26 30.08
6 2141
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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