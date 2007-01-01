Правительство Калужской области опровергло информацию о пострадавшем в результате атаки беспилотников
Фото массово рассылали по соцсетям.
Как мы уже рассказывали, приходила такая информация и нам в обратную связь, однако проверка показала, что она ложная.
Ситуацию в пятницу, 30 августа, официально прокомментировали в правительстве региона:
- Данная информация не соответствует действительности и распространяется службами специальных операций Украины. По информации министерства здравоохранения области, в больницы региона за медицинской помощью никто не обращался. Оперативными группами, работающими на местах уничтожения беспилотников, пострадавшие не обнаружены.
Напомним, рано утром в Калуге сбили четыре беспилотника.
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