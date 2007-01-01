Правительство Калужской области опровергло информацию о пострадавшем в результате атаки беспилотников

Фото массово рассылали по соцсетям.

Как мы уже рассказывали, приходила такая информация и нам в обратную связь, однако проверка показала, что она ложная.

Ситуацию в пятницу, 30 августа, официально прокомментировали в правительстве региона:

- Данная информация не соответствует действительности и распространяется службами специальных операций Украины. По информации министерства здравоохранения области, в больницы региона за медицинской помощью никто не обращался. Оперативными группами, работающими на местах уничтожения беспилотников, пострадавшие не обнаружены.

Напомним, рано утром в Калуге сбили четыре беспилотника.