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Происшествия

Правительство Калужской области опровергло информацию о пострадавшем в результате атаки беспилотников

Фото массово рассылали по соцсетям.
Дмитрий Ивьев
11:59 сегодня
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Как мы уже рассказывали, приходила такая информация и нам в обратную связь, однако проверка показала, что она ложная.

Ситуацию в пятницу, 30 августа, официально прокомментировали в правительстве региона:

- Данная информация не соответствует действительности и распространяется службами специальных операций Украины. По информации министерства здравоохранения области, в больницы региона за медицинской помощью никто не обращался. Оперативными группами, работающими на местах уничтожения беспилотников, пострадавшие не обнаружены.

Напомним, рано утром в Калуге сбили четыре беспилотника.

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Лента комментариев
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