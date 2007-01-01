Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой

На фоне атаки антироссийская пропаганда пытается протолкнуть дезинформацию.

В пятницу утром, 30 августа, в небе над Калугой уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Как мы уже писали, об этом сообщил Владислав Шапша.

А вскоре после этого в сети начали появляться видеоролики с кадрами уничтожения дронов. Их опубликовали телеграм-каналы Мэш, База и наши коллеги с Ника-ТВ. Мы собрали все их в один.

Помимо этого, сегодняшнюю атаку беспилотников антироссийская пропаганда уже пытается использовать для дезинформации населения.

К нам в чат-бот обратной связи поступило сообщение о калужанине, якобы пострадавшем от осколка сбитого беспилотника, которого с травмой головы доставили в больницу. Пост сопровождался явно постановочной фотографией и возмущением в адрес губернатора Владислава Шапши, который «вы всё врете».

Однако проверку это сообщение не прошло. Как нам удалось выяснить, никаких пострадавших ни от каких осколков, ни в какие больницы Калуги не поступало. Да и автор сомнительного сообщения, который, судя по данным изменений телеграм-аккаунта, еще в июле был Алевтиной, а в августе стал Вадимом, при более детальных расспросах, что называется, поплыл.

В связи с чем призываем калужан быть бдительными и в высшей степени критически относиться к любой информации из анонимных источников. Будь то сообщения о пострадавших или «съемках кино».