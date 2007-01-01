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Происшествия

Пешехода сбили в Сосенском

Авария в Козельском районе произошла в ночь на пятницу, 30 августа, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:05 сегодня
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По предварительным данным, около 00:05 человек попал под колеса «Жигулей» на улице Ломоносова.

Данные о тяжести травм у пострадавшего уточняются.

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