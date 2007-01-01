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Пешехода сбили в Сосенском

Дмитрий Ивьев

Авария в Козельском районе произошла в ночь на пятницу, 30 августа, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 260 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники