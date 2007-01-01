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Происшествия

В Обнинске затопило улицу Красных Зорь

Авария на водоводе в Калужской области стала причиной отключения водоснабжения в Обнинске.
07:53 сегодня
1 449
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Администрация наукограда сообщила утром в пятницу, 30 августа, что прорвало трубу водовода диаметром 600 мм.

На месте работают аварийные бригады, порыв трубы устраняется. На время ликвидации коммунальной аварии дома по улице Красных Зорь остались без водоснабжения.

- Специалисты РИР выполнили отключение поврежденного участка и переключили абонентов, - уточнили в администрации Обнинска.

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