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Четыре беспилотника сбили в Калуге

Силы ПВО уничтожили их рано утром в пятницу, 30 августа.
Дмитрий Ивьев
07:11 сегодня
0 380
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Подробности он не раскрывает.

Ранее 21 августа власти сообщали, что три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью.

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Лента комментариев
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Я всегда был категорически против зарплаты в конвертах.

...
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2 814
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

«Война сильнее всяких проповедей учит нас патриотизму. Мы ощутили себя в   войне нацией и государством, русскими и Россией».

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А как же закон о том что за счетчики отвечает ресурсоснабжающая организация?

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Кто такие цкаев и пахоменко?

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