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Главная Новости Происшествия В Калужской области выплатят компенсацию ребенку, которого укусила бездомная собака
Происшествия

В Калужской области выплатят компенсацию ребенку, которого укусила бездомная собака

Инцидент произошел в Людиново, сообщили 29 августа в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
15:52 сегодня
0 282
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На школьника напало бездомное животное.

Компенсацию в 35 тысяч рублей суд обязал выплатить местных чиновников.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я всегда был категорически против зарплаты в конвертах.

...
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Почти половина калужан против зарплаты в конверте
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colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

«Война сильнее всяких проповедей учит нас патриотизму. Мы ощутили себя в   войне нацией и государством, русскими и Россией».

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А как же закон о том что за счетчики отвечает ресурсоснабжающая организация?

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После 45 лет люди уже задумываются о будущей пенсии

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Teddy

Кто такие цкаев и пахоменко?

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2 5310
ILR

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Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству вместе с Циолковским.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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