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Происшествия

«Хендай» врезался в грузовик на трассе М3 «Украина» в Калужской области

В полиции сообщили подробности о происшествии в Дзержинском районе.
Дмитрий Ивьев
10:21 сегодня
0 443
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 7:40 утра в среду, 28 августа, на 169 километре дороги 22-летний водитель «Хендае» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик МАН.

Травмы получили водитель легковушки и его 21-летний пассажир.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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