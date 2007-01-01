«Хендай» врезался в грузовик на трассе М3 «Украина» в Калужской области

В полиции сообщили подробности о происшествии в Дзержинском районе.

Около 7:40 утра в среду, 28 августа, на 169 километре дороги 22-летний водитель «Хендае» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик МАН.

Травмы получили водитель легковушки и его 21-летний пассажир.