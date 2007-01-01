«Хендай» врезался в грузовик на трассе М3 «Украина» в Калужской области
В полиции сообщили подробности о происшествии в Дзержинском районе.
Около 7:40 утра в среду, 28 августа, на 169 километре дороги 22-летний водитель «Хендае» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик МАН.
Травмы получили водитель легковушки и его 21-летний пассажир.
Лента комментариев
colorkaluga
Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор....
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