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Происшествия

Авария перекрыла улицу Жукова в Калуге

Утром в четверг, 29 августа, там столкнулись грузовик и легковушка.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
0 1074
Фото: Калуга ДТП.
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Они не смогли разъехаться у торговой базы. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Машины перекрыли две полосы. Пробка уже растянулась до площади Победы.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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