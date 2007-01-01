Авария перекрыла улицу Жукова в Калуге

Утром в четверг, 29 августа, там столкнулись грузовик и легковушка.

Они не смогли разъехаться у торговой базы. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Машины перекрыли две полосы. Пробка уже растянулась до площади Победы.