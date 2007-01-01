83-летний мужчина пропал в лесу в Калужской области

Валерий Золотов исчез 28 августа в СНТ Иночка Кировского района, рассказали в «ЛизаАлерт Калуга».

Мужчина ушел в лес с корзиной собирать грибы и не вернулся.

Он был одет в синий спортивный костюм, резиновые сапоги и серую кепку.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.