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Происшествия

83-летний мужчина пропал в лесу в Калужской области

Валерий Золотов исчез 28 августа в СНТ Иночка Кировского района, рассказали в «ЛизаАлерт Калуга».
Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
0 402
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Мужчина ушел в лес с корзиной собирать грибы и не вернулся.

Он был одет в синий спортивный костюм, резиновые сапоги и серую кепку.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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