83-летний мужчина пропал в лесу в Калужской области
Валерий Золотов исчез 28 августа в СНТ Иночка Кировского района, рассказали в «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчина ушел в лес с корзиной собирать грибы и не вернулся.
Он был одет в синий спортивный костюм, резиновые сапоги и серую кепку.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Лента комментариев
colorkaluga
Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор....
Афиша