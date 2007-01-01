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Чиновников обязали выплатить 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Дмитрий Ивьев

Инцидент произошел в мае прошлого года в Дзержинском районе, сообщили 28 августа в прокуратуре Калужской области.

Дмитрий Ивьев 101 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники