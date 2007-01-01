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Происшествия

Чиновников обязали выплатить 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Инцидент произошел в мае прошлого года в Дзержинском районе, сообщили 28 августа в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:25 сегодня
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Бродячий пес набросился на 72-летнего мужчину и укусил его за ногу.

Деньги чиновники должны отдать в качестве компенсации морального вреда.

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