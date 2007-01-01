457 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

«Хендай» разбился на пункте оплаты проезда под Калугой

Дмитрий Ивьев

Около 8 утра в среду, 28 августа, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАН на 169 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе.

Дмитрий Ивьев 457 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники