«Хендай» разбился на пункте оплаты проезда под Калугой
Что именно стало причиной аварии, сейчас устанавливается.
Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, травмы получили два человека.
Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г. № 118....
22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома.....