+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия «Хендай» разбился на пункте оплаты проезда под Калугой
Происшествия

«Хендай» разбился на пункте оплаты проезда под Калугой

Около 8 утра в среду, 28 августа, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАН на 169 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
0 457
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Что именно стало причиной аварии, сейчас устанавливается.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, травмы получили два человека.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Секс по телефону:

...
Криминал
Житель Калуги не дозвонился до проститутки, но отдал 28 тысяч рублей
11:44 сегодня
1 558
mrTJohn

Наш паровоз вперёд летел.

...
Благоустройство
В Калуге обновили паровоз в сквере ВЛКСМ
11:11 сегодня
1 492
Bungee

В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей

...
Авто и транспорт
В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей
09:36 сегодня
1 1480
ajax

И тут Цкаева и Пахоменко отметили с положительной стороны..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Разбираемся в причине ротации кадров в высшем эшелоне калужской власти
09:32 сегодня
1 4767
ajax

Странно, но у г.Жиба одна причина на все случаи: "Жара!" Что - поменялось?

...
Криминал
В Калужской области выдвинули обвинения по делу о массовой гибели рыбы
09:28 сегодня
1 767
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо  калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г.  № 118. 

...
Общество
28 августа в Калуге открыли новый фонтан
09:03 сегодня
4 4647
amorph

если только она..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
16:46 27.08
12 6334
elisei

Внешне облик Калуги реально меняется к лучшему Да да сказочники,нечего толком не делают...Весь город в плачевном состояние,все что не берутся все провалено по сроком,и развалено,что ходить,что ездить опасно..

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
16:45 27.08
3 4245
elisei

22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома..

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:41 27.08
2 1032
Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 27.08
2 1032
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkZtTksvYVhXNmpqVmlGc2NxVG5QQkE9PSIsInZhbHVlIjoiTTdiVkt6T2FMNTZkWUxzRmRiK2gzZ0NiVGlYRThQOHlLaFVYR1lzZXV0RHhza3JySmNHUzN4WHUvM29VV3FzbVBCcWJGazVtMFF0OW5Jcm5ibnpqV0h6TTZUdU5uTkhZdmNMZGFpeGJyTkcvYUYzenlXZmsyL2xmeCtuVWVVRGdQTFJxWlNWTitaaWFzQVNjdVRSOUlrcCtYYnMvMTV0amZjSFNXc202YnhzS0lIVW44Q05vd0U0SmJVT0VXamhrWWtUeSsrRGROazF2WkpFTW1kVXEvVjI1Ti8rczg5Rmx3UGp0YmQyeDBpc2FWcHJCYlFJNnMxTUhIYTZFZmFIai9tRkZKZ2JSeWY3V2xZazFydGRVcVdPUHUzdnNNZEs4NVFiL1l4cnI0MGRDZXlZY0RhcEpvVDY2Zk9RdEYwUkh6RzRXcTNOb2dleGJWaGJyQW9mR2lId2J3WHA0NWFUOHJsNGljR0pUUGQwL2FtcWtRUEpDWFpnZ2FnVU5hVGhEZlNmVTRUaGtKYW44MFlubzNnbldPTmpEQzVEU2tDNlZSTGRMK0VWaTdocWFEYVhGVEt2MDZzOUJDdjU2cFlDMDJSMS9FckkweDhrd2dwN3BGWVJOcmpqeUM4VTM1a2tNaW9nSUc1L2xUQm9CSFE1c3pIMXMrM2MxYUJPN2FaazdpSUdYOWVXMldaZjFyMHhieTA2QzlQa0hYVWRXMllnQ2UvT21UV3kvYjZ2S0VGa2xjRTdxaGxvNU0vaFpTWkNBRHJxU3AvOXROVDVUUGt5VUc1cm1lQXhkVC9GUmY4TDJQbzYyMlNBbXMyRWFIRHhBV2xlKzJ3S2hsSlJZUnkwSyIsIm1hYyI6IjQzMjE1OTk0NjM5OWE0NWQwMzFhYzdkZTg1NjU4ZWVhNmJhMzRkZDQwZDk2NTM2OGJmOTI5NDg3ZjE3Y2IyNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik9VUzNudkp5cCtNeHBSQWY1N1UvZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiWEdFbUViaCt4a0RrdGFMSkZVY1BNcVRVNDVYakJKWmd1U0ZORFduNmk2ajU4eW9uNndmMm1uTWxtNkNubGRCZitRdDRpakh6ZUNERWtFOE5kb3dPckR1TzZ5cUU3cVJRUThXc29RRUJmS3VsU2hyNU1OTW1GUkg0S1NiZnNmaFlXOVVoaHo2bWZCM0VRM1l6Ukh1dFV2Uk8vZVJWOFVqV0t1dHd3czFod09WQ2hVaThjc1JZOEVmOU5wV01Tc2pkQTJad3pEVUNrVEZRZ2wzcEtvdkFGT0RtTXFOUjN5VGJTRDB3eUVRME8rQlpOenJXU3F1M1k3MGxvMmFoN0d4Rnh3S2dRR21qdnZSdGZ5UURRcnhMTHUyM0srV2g0bHJ0a2RpV1htVmpPdlJwWkE5T2xTQ0dCNWNURVBwdjFBUmtta2tIcUJPb09MU2lvd1ZjVnlpdzhLWWdQVm9GMzlZdmU4UlYrNU5KZ0MzRHVlZ01kR2l6Yi9iaGlxcS9vTVU5ZEpSNlJzWGNOZmtWS3dub1h0QjdSV25Ub083RFVVZmR3YjBuKy9LNERXcUkrb3l4N3M1LzRRWHNDaHN4VGFscCIsIm1hYyI6ImRlOTlhYjdhY2VhOWUzNGEwNGM2NjYxYTViYjI4ZmQzMjY3YTNiMzZlZDY0YzRmNzc0OTg3ZjdmMDdiOWJmNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+