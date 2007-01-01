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Происшествия

Опасные боеприпасы обнаружили в Калужской области

МЧС сообщило 28 августа об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 270
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В деревне Лаговщина Тарусского района на улице Центральной нашли гранату.

В Думиничском районе в населенном пункте Дубровское отделение сельхозтехники обнаружен артиллерийский снаряд.

На кладбище в Людиново – минометная мина.

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Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо  калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г.  № 118. 

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Внешне облик Калуги реально меняется к лучшему Да да сказочники,нечего толком не делают...Весь город в плачевном состояние,все что не берутся все провалено по сроком,и развалено,что ходить,что ездить опасно..

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22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома..

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