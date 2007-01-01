В Калужской области продолжают в темноте гореть дома
Сообщение на пульт пожарного подразделения поступило в 21 час 59 минут. Загорелся одноэтажный частный жилой дом на улице Красноармейская.
Судя по фотографиям регионального МЧС, строение выгорело практически полностью. Пострадавших нет.
Причины возгорания сейчас выясняет инспектор государственной противопожарной службы.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....