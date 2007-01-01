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В Калужской области продолжают в темноте гореть дома

В ночь на вторник пожары были зафиксированы в Людиново и под Малоярославцем, а вечером 27 августа вспыхнул жилой дом в Жиздре.
07:34 сегодня
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Сообщение на пульт пожарного подразделения поступило в 21 час 59 минут. Загорелся одноэтажный частный жилой дом на улице Красноармейская.

Судя по фотографиям регионального МЧС, строение выгорело практически полностью. Пострадавших нет.

Причины возгорания сейчас выясняет инспектор государственной противопожарной службы.

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Bungee

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mrTJohn

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shurup

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Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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10:07 27.08
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