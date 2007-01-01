133 Фото: Яндекс.Карты.

Два ребенка на электровелосипеде врезались в ограждение в Кондрово

Дмитрий Ивьев

Авария произошла вечером 26 августа на улице Кооперативной у пешеходного моста через Шаню, рассказали в калужской полиции.

Дмитрий Ивьев 133 Фото: Яндекс.Карты. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники