Два ребенка на электровелосипеде врезались в ограждение в Кондрово
Авария произошла вечером 26 августа на улице Кооперативной у пешеходного моста через Шаню, рассказали в калужской полиции.
По предварительным данным, 14-летний мальчик вез 15-летнего пассажира и врезался в ограждение между тротуаром и проезжей частью.
Травмы получил пассажир электровелосипеда. Ребенка отвезли в больницу.
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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....
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