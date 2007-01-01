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Происшествия

Два ребенка на электровелосипеде врезались в ограждение в Кондрово

Авария произошла вечером 26 августа на улице Кооперативной у пешеходного моста через Шаню, рассказали в калужской полиции.
Дмитрий Ивьев
11:59 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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По предварительным данным, 14-летний мальчик вез 15-летнего пассажира и врезался в ограждение между тротуаром и проезжей частью.

Травмы получил пассажир электровелосипеда. Ребенка отвезли в больницу.

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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