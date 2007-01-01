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Главная Новости Происшествия 11-летняя девочка спасла тонувшего ребенка в Калужской области
Новость дня Происшествия

11-летняя девочка спасла тонувшего ребенка в Калужской области

Инцидент произошел в селе Лопатино Тарусского района.
Дмитрий Ивьев
11:42 сегодня
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Фото: Михаил Голубев.
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За героический поступок Варваре Лихомановой вручили нагрудный значок и книгу «Горячее сердце».

Девочка рассказала, что не считает это спасение подвигом.

- Открытая, добрая, искренняя девочка, - прокомментировали 27 августа в администрации района. - С правильными ценностями и поступками. Пример не только для сверстников - для каждого!

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

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Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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