11-летняя девочка спасла тонувшего ребенка в Калужской области
За героический поступок Варваре Лихомановой вручили нагрудный значок и книгу «Горячее сердце».
Девочка рассказала, что не считает это спасение подвигом.
- Открытая, добрая, искренняя девочка, - прокомментировали 27 августа в администрации района. - С правильными ценностями и поступками. Пример не только для сверстников - для каждого!
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....