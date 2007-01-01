11-летняя девочка спасла тонувшего ребенка в Калужской области

Инцидент произошел в селе Лопатино Тарусского района.

За героический поступок Варваре Лихомановой вручили нагрудный значок и книгу «Горячее сердце».

Девочка рассказала, что не считает это спасение подвигом.

- Открытая, добрая, искренняя девочка, - прокомментировали 27 августа в администрации района. - С правильными ценностями и поступками. Пример не только для сверстников - для каждого!