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Происшествия

Пенсионерка пострадала при пожаре в Калужской области

В понедельник, 26 августа, горела квартира в доме на улице Комсомольской в Кондрово.
Дмитрий Ивьев
11:09 сегодня
0 193
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В больницу попала 71-летняя женщина, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Сейчас ведется проверка.

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

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О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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