В Калужской области ночью горели дома в двух муниципальных районах

Небо над Людиновским и Малоярославецком районами в ночь на вторник, 27 августа, озарили огненные всполохи.

Под Малоярославцем в селе Ильинское СНТ «Стрела» в половине десятого вечера вспыхнул дачный домик.

Пожарно-спасательные подразделения не дали огню распространиться на соседние дома. Однако сам домик, где произошёл пожар, выгорел дотла. Пострадавших нет.

Около трех часов ночи в Людиново на улице Щербакова загорелось пустующее административное здание.

Пожарным удалось быстро погасить возгорание. Дом не получил видимых повреждений.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших в Людиново нет.