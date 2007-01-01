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Главная Новости Происшествия В Калужской области ночью горели дома в двух муниципальных районах
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В Калужской области ночью горели дома в двух муниципальных районах

Небо над Людиновским и Малоярославецком районами в ночь на вторник, 27 августа, озарили огненные всполохи.
07:34 сегодня
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Под Малоярославцем в селе Ильинское СНТ «Стрела» в половине десятого вечера вспыхнул дачный домик.

Пожарно-спасательные подразделения не дали огню распространиться на соседние дома. Однако сам домик, где произошёл пожар, выгорел дотла. Пострадавших нет.

Около трех часов ночи в Людиново на улице Щербакова загорелось пустующее административное здание.

Пожарным удалось быстро погасить возгорание. Дом не получил видимых повреждений.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших в Людиново нет.

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

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О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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