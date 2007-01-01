В Калужской области ночью горели дома в двух муниципальных районах
Под Малоярославцем в селе Ильинское СНТ «Стрела» в половине десятого вечера вспыхнул дачный домик.
Пожарно-спасательные подразделения не дали огню распространиться на соседние дома. Однако сам домик, где произошёл пожар, выгорел дотла. Пострадавших нет.
Около трех часов ночи в Людиново на улице Щербакова загорелось пустующее административное здание.
Пожарным удалось быстро погасить возгорание. Дом не получил видимых повреждений.
По сообщению регионального МЧС, пострадавших в Людиново нет.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....