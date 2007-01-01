Клещи укусили за неделю 136 калужан

Статистику за неделю, с 19 по 25 августа, в понедельник опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Среди пострадавших были 10 детей.

Чаще всего сталкивались с клещами жители Калуги, Обнинска, Бабынинского и Кировского районов.

Всего с начала года к врачам с клещами обратился 2401 человек.

Боррелиоз был выявлен у 16,4% клещей.