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Происшествия

Клещи укусили за неделю 136 калужан

Статистику за неделю, с 19 по 25 августа, в понедельник опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Дмитрий Ивьев
14:50 сегодня
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Среди пострадавших были 10 детей.

Чаще всего сталкивались с клещами жители Калуги, Обнинска, Бабынинского и Кировского районов.

Всего с начала года к врачам с клещами обратился 2401 человек.

Боррелиоз был выявлен у 16,4% клещей.

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