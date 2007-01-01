Клещи укусили за неделю 136 калужан
Статистику за неделю, с 19 по 25 августа, в понедельник опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Среди пострадавших были 10 детей.
Чаще всего сталкивались с клещами жители Калуги, Обнинска, Бабынинского и Кировского районов.
Всего с начала года к врачам с клещами обратился 2401 человек.
Боррелиоз был выявлен у 16,4% клещей.
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jajil43
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