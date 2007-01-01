Три человека пострадали в столкновении «Киа» и мотоблока
По предварительным данным, у деревни Мужитино 51-летний водитель «Киа» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный мотоблок «Ока».
В больницу попали оба водителя и пассажирка «Киа».
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