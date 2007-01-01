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Происшествия

Три человека пострадали в столкновении «Киа» и мотоблока

Авария произошла вечером 25 августа на дороге между Жиздрой и Людиново, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:31 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, у деревни Мужитино 51-летний водитель «Киа» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный мотоблок «Ока».

В больницу попали оба водителя и пассажирка «Киа».

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