129 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Три человека пострадали в столкновении «Киа» и мотоблока

Дмитрий Ивьев

Авария произошла вечером 25 августа на дороге между Жиздрой и Людиново, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 129 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники