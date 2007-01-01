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Происшествия

В Калуге овчарка напала на даму с собачкой

Следственный комитет начал проверку сообщений.
08:16 сегодня
0 452
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В воскресенье, 25 августа, в соцсетях появилось сообщение о том, что в Калуге овчарка напала на человека.

Собака набросилась на женщину с собачкой карликовой породы.

О том, какие травмы получила калужанка не уточняется, но следствие пообещало во всем разобраться и установить все обстоятельства ЧП.

- Будет установлен вред здоровью пострадавшей и дана правовая оценка хозяину собаки, - говорят в СК.

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jajil43

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