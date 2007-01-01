В Калуге овчарка напала на даму с собачкой
В воскресенье, 25 августа, в соцсетях появилось сообщение о том, что в Калуге овчарка напала на человека.
Собака набросилась на женщину с собачкой карликовой породы.
О том, какие травмы получила калужанка не уточняется, но следствие пообещало во всем разобраться и установить все обстоятельства ЧП.
- Будет установлен вред здоровью пострадавшей и дана правовая оценка хозяину собаки, - говорят в СК.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень....