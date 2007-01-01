В Калуге овчарка напала на даму с собачкой

Следственный комитет начал проверку сообщений.

В воскресенье, 25 августа, в соцсетях появилось сообщение о том, что в Калуге овчарка напала на человека.

Собака набросилась на женщину с собачкой карликовой породы.

О том, какие травмы получила калужанка не уточняется, но следствие пообещало во всем разобраться и установить все обстоятельства ЧП.

- Будет установлен вред здоровью пострадавшей и дана правовая оценка хозяину собаки, - говорят в СК.