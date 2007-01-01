В Калужской области «Фольксваген» затормозил о дорожное ограждение

ДТП с участием иномарки произошло поздно вечером в воскресенье, 25 августа, в Жуковском районе Калужской области.

На дороге в деревне Тростье Жуковского района в 22 часа 22 минуты 25 августа водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и налетел на дорожное ограждение.

Удар пришелся в лоб «Фольксвагена». По сообщению регионального МЧС, в результате аварии есть пострадавший.