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Происшествия

В Калужской области «Фольксваген» затормозил о дорожное ограждение

ДТП с участием иномарки произошло поздно вечером в воскресенье, 25 августа, в Жуковском районе Калужской области.
07:38 сегодня
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На дороге в деревне Тростье Жуковского района в 22 часа 22 минуты 25 августа водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и налетел на дорожное ограждение.

Удар пришелся в лоб «Фольксвагена». По сообщению регионального МЧС, в результате аварии есть пострадавший.

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jajil43

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