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Происшествия

В Калуге в аварии пострадал человек

Столкнулись два автомобиля.
13:30 сегодня
0 308
фото ГУ МЧС по Калужской области
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Утром воскресенья, 25 августа, на пятом километре дороги Калуга – Медынь столкнулись «Киа Рио» и «Лада Ларгус».

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Тяжесть полученных им травм не уточняется.

Вследствие аварии, движение на этом участке было некоторое время затруднено.

 

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Лента комментариев
Юрий Ш

Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой.

...
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Поврежденную обстрелами школу в ЛНР отремонтировали за счет Калужской области
10:28 сегодня
1 327
Alexandr Seva

Денисов потребует от Калужан понять и простить. Специалисты судя по видео там обученные из за рубежа, странно что не справляются. Хотя пока не дали по одному месту тут другим специалистам они ул. Огарева отказывались делать, забрав все деньги себе. А щас ходят там как гуси важные.

...
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Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
08:31 сегодня
1 1856
VGA

Надо обрезать деревья, если не будет высоких, то галки улетят на другое место.

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
19:20 24.08
2 1226
RK

Готова забрать. +79611250303

...
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Калужане ищут дом спасенной морской свинке
01:43 24.08
1 835
Александр Митюрников

Снимают за госбюджет? Или как? Снимают низкопробные поделки,где меняются только "герои". Может пора с них денежку брать за использование "красот нашего города" и направлять их на содержание и реставрацию этих самых "красот".

...
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В Калуге перекроют движение из-за съемок военно-патриотического фильма
22:01 23.08
1 1067
Александр Митюрников

Всем иностранным "инвесторам" наша экономика побоку. У них свой интерес. Ещё слупят всякие штрафы и неустойки, и за использование т.марок и прочих условий контрактов. С нашими правителями по-любому должны останемся. Казна заплатит,это ведь не их личные средства.

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
21:48 23.08
4 3060
Александр Митюрников

Да разогнали.Нашу.Экономику к чертям.

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
21:43 23.08
4 3060
sergey_l

Птицы перелетят в другой сквер!

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
20:23 23.08
2 1226
mrTJohn

Я думал уже всё решено. 😮

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге будут решать судьбу русской провинции
16:55 23.08
1 2535
Bungee

На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи

...
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На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи
15:24 23.08
1 1436
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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