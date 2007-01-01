В Калуге в аварии пострадал человек
Утром воскресенья, 25 августа, на пятом километре дороги Калуга – Медынь столкнулись «Киа Рио» и «Лада Ларгус».
Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Тяжесть полученных им травм не уточняется.
Вследствие аварии, движение на этом участке было некоторое время затруднено.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....