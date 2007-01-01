В Калуге в аварии пострадал человек

Столкнулись два автомобиля.

Утром воскресенья, 25 августа, на пятом километре дороги Калуга – Медынь столкнулись «Киа Рио» и «Лада Ларгус».

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Тяжесть полученных им травм не уточняется.

Вследствие аварии, движение на этом участке было некоторое время затруднено.