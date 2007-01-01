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Происшествия

Пожар на складе в селе Ворсино потушен

Об этом заявил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
15:25 сегодня
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В субботу, 24 августа, в первой половине дня вспыхнул склад с пластиковыми изделиями. На ликвидацию пожара были брошены расчеты пожарных частей Обнинска, Жукова и Боровска.

- В локализации и тушении пожара приняли участие 7 пожарных расчетов, включая добровольную пожарную команду Ворсино и пожарную часть индустриального парка, - уточнил Николай Калиничев. - К настоящему времени пожар потушен, идёт проливка места происшествия. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

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Всем иностранным "инвесторам" наша экономика побоку. У них свой интерес. Ещё слупят всякие штрафы и неустойки, и за использование т.марок и прочих условий контрактов. С нашими правителями по-любому должны останемся. Казна заплатит,это ведь не их личные средства.

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