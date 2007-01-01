Пожар на складе в селе Ворсино потушен

Об этом заявил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

В субботу, 24 августа, в первой половине дня вспыхнул склад с пластиковыми изделиями. На ликвидацию пожара были брошены расчеты пожарных частей Обнинска, Жукова и Боровска.

- В локализации и тушении пожара приняли участие 7 пожарных расчетов, включая добровольную пожарную команду Ворсино и пожарную часть индустриального парка, - уточнил Николай Калиничев. - К настоящему времени пожар потушен, идёт проливка места происшествия. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.